Dina Boluarte no participó PRESENCIALMENTE en sesión de Consejos de Ministros tras cirugía, según exministra

La extitular del Minedu, Magnet Márquez, reconoció que Dina Boluarte no estuvo presente presencialmente en la sesión de Consejo de Ministros que se realizó tras someterse a una cirugía estética.

En un audio difundido por el periodista Alonso Ramos, la exministra de Educación se pronunció sobre la sesión que se llevó a cabo el pasado 5 de julio del 2023. A detalle, comentó que la ausencia de la mandataria se argumentó con un "proceso gripal".

"Yo estuve en esa sesión, lo recuerdo perfectamente porque era mi cumpleaños. No estuvo la presidenta de manera presencial, se nos dijo que tenía un proceso gripal o que no tenía voz. Pusieron la pantalla y no recuerdo haber visto la cara de la presidenta en la pantalla. (...) La sesión se desarrolló con normalidad, no nos dieron más explicación", se le escucha decir.