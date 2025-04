Dina Boluarte promete más operativos dentro de las cárceles: "No más beneficios ni privilegios"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, prometió más operativos dentro de los centros penitenciarios del país para garantizar que no existan "privilegios desde las cárceles".

Durante una nueva sesión del Cuarto de Guerra, la mandataria aseguró que su gobierno le está devolviendo el "respaldo político que merece" la Policía Nacional del Perú (PNP) y reveló que, junto al empresariado, están impulsando obras por impuestos para construir más cárceles, más comisarías y centros de vigilancia.

"A la Policía Nacional le estamos devolviendo el respaldo político que merece y este esfuerzo es integral. Por eso, estamos impulsando junto al empresariado obras por impuestos para construir más cárceles, más comisarías y centros de vigilancia en los lugares donde más se necesita porque no hay seguridad sin infraestructura, sin logística, sin presencia del Estado", declaró.

Asimismo, Dina Boluarte indicó que no habrán más "privilegios" en las cárceles y pidió al ministro de Justicia, Eduardo Arana, que se realicen más operativos en los penales del país.

"A esas lacra les decimos con claridad y con firmeza que no habrá contemplación. No más beneficios. No más privilegios en las cárceles y desde aquí pido al ministro de Justicia más operativos en los penales. Pabellón por pabellón, celda por celda. Nadie se escapa. Personalmente revisaré cada acción de control en los centros penitenciarios", agregó.