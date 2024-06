"Dina Boluarte no sabe gobernar": Congresista Edwin Martínez lamentó su labor y pidió no votar por "desidia"

El congresista de la República, Edwin Martínez, consideró que la presidenta de la República, Dina Boluarte, no sabe gobernar, al igual que Pedro Castillo, debido a que ambos ingresaron al poder "de casualidad".

Mediante declaraciones a un reconocido medio de comunicación, el parlamentario hizo un llamado de atención a la ciudadanía para que no voten por "desidia". "Que sepan votar", agregó.

"La presidenta lamentablemente, no sabe gobernar y no sabe gobernar como no supo gobernar Pedro Castillo porque ingresaron de casualidad", dijo a Canal N.