Dina Boluarte sobre crisis de inseguridad en el Perú: "No es responsabilidad de la presidenta"

La presidenta Dina Boluarte se refirió al paro de transportistas realizado este jueves 10 de abril. En su discurso, la jefa de Estado aseguró que la actual crisis de inseguridad ciudadana en el Perú no es responsabilidad suya, argumentando que esta problemática ha escalado en los últimos cuarenta años, y que su gobierno no puede combatirla en tan poco tiempo.

Dina Boluarte deslinda de responsabilidad por crisis de inseguridad

En sesión del Cuarto de Guerra, la mandataria indicó que nuestro país actualmente sufre los estragos del 'terrorismo urbano', por lo que exhortó al Congreso debatir la ley para catalogarlo como tal. En esa línea, remarcó que el Poder Ejecutivo está "haciendo todo lo posible y lo imposible" para capturar delincuentes y derivarlos a las cárceles. No obstante, Dina Boluarte aseguró que la criminalidad no se originó en su gobierno, y que este problema no será solucionado en el tiempo que dure su mandato.

"En dos años y meses de gobierno de la presidenta Boluarte, no vamos a poder solucionar lo que no se ha solucionado en más de veinte, treinta, cuarenta años. No es la responsabilidad de la presidenta Boluarte, ni solamente de este Ejecutivo. Este gobierno está dando respuestas firmes, de decisiones políticas firmes", aseveró la mandataria.

En esa línea, destacó que prueba de ello es el presupuesto asignado a la Policía Nacional del Perú, quienes, según la presidente, están cumpliendo con sus funciones establecidas. Por ello, exhortó a la ciudadanía a sumarse a esta lucha, denunciando ante las comisarias cualquier tipo de extorsión que los agobie. Además, resaltó que apoya los reclamos de la población, pero advirtió que hay frentes que utilizan la crisis con fines políticos.

"Estamos actuando, no estamos de brazos cruzados. Aquellas voces que quieren usar el tema de la inseguridad tienen otros propósitos políticos. Pero a quienes sí reclaman con justa razón, estoy con ustedes. Estamos dando respuestas desde el gobierno, y seguiremos en ese mismo compromiso. Estamos trabajando, desde todos los frentes", aseveró Boluarte Zegarra.

Presidenta Boluarte minimiza paro de transportistas

En otro momento de sus declaraciones, la mandataria fue enfática al afirmar que "un día de paro no va a evitar que las acciones de esta lacra social existan", en alusión a los constantes ataques extorsivos que afectan a este sector. Boluarte sostuvo que las protestas no son la vía adecuada para hacer frente a los problemas estructurales de inseguridad que atraviesa el país.

