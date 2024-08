Exabogado de Castillo a Adrianzén por cuestionar uso de prisión preventiva: "Cuando se le dictó a Yenifer Paredes, aplaudió"

En diálogo con Exitosa, el exabogado de Pedro Castillo, Benji Espinoza, cuestionó al premier Gustavo Adrianzén tras criticar el uso de la prisión preventiva.

El letrado recordó cuando le dictaron la misma medida a la cuñada del expresidente, Yenifer Paredes, y el presidente del Consejo de Ministros "aplaudió"

"Eso me llevaría entonces a decir ¿De qué Gustavo Adrianzén estamos hablando? Del Gustavo Adrianzén que cuando se le dictó la prisión a Yenifer Paredes aplaudió y dijo está bien ¿ Y ahí la prisión preventiva no era condena anticipada? Hoy cuando tocan al hermano de la presidenta allí si es una condena anticipada", sentenció.

Por tal motivo, le pidió coherencia al encargado del Consejo de Ministros, debido a que el discurso de un abogado no puede cambiar como una veleta.

Frente a la posición de Gustavo Adrianzén en torno a la prisión preventiva de 36 meses requerida contra el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, Espinoza consideró que "es una expresión impropia" porque el titular de la PCM no es un defensor del familiar de la dignataria ni de la propia mandataria.

En torno al requerimiento de la Fiscalía por el caso 'Waykis en la Sombra', el letrado analizó que la solitud no es sólida teniendo en cuenta que ya una vez, en segunda instancia, el Poder Judicial revocó la detención preliminar.

"Desde el punto de vista no lo es (no es sólido) me parece un error antiestratégico, falta de táctica, falta de previsión y planificación del equipo especial que lucha contra los actos de corrupción del poder", opinó.