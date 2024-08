Juan José Santiváñez: Presentan más audios del ministro del Interior sobre reglaje a periodista ante la Fiscalía

Nuevamente, el titular del Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez se encuentra bajo la lupa del escrutinio público. Esta vez, la declaración de un testigo clave en la investigación por presunto abuso de autoridad complicaría su situación judicial. El capitán de la Policía Nacional, Junior Izquierdo Yarlequé, conocido como 'Culebra', prestó declaraciones ante Fiscalía el pasado martes 20 de agosto.

Por su lado, el letrado defensor del capitán Izquierdo, José Carlos Mejía, señaló que su patrocinado entregó un USB que contiene cinco nuevos audios con la voz del jefe del Mininter y que corroboraría conversaciones sostenidas del 21 de mayo de 2024.

Es importante resaltar que las investigaciones contra el alto funcionario corren a raíz de un audio difundido en el que supuestamente pide 'controlar' a un periodista. Se trata de Marco Sifuentes, quien, en palabras del ministro, estaba incomodando su imagen. Los audios se refieren a una conversación que tuvo con el capitán 'culebra'.

"Querido amigo, ¿cómo estás? Oye, dile al doctor que controle a ese individuo de La Encerrona. La gente cree que me están empezando a golpear y esa no es la idea. Tú sabes que nosotros somos amigos y hemos hablado. Yo voy a apoyar en la medida de lo posible y estoy siendo respetuoso. Tienes mi ayuda y apoyo en lo que necesites, pero controlen a ese sujeto porque insulta y agrede, y no voy a aguantar más situaciones incómodas. Por favor", se oye en el audio.