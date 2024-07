Fernando Rospigliosi arremete contra la DIVIAC: "El ministro del Interior debe disolver esa unidad politizada"

El congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, criticó severamente a la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) luego de que saliera a la luz un presunto mal uso de los recursos del Estado.

Desde los exteriores del Palacio Legislativo, el parlamentario cuestionó a la unidad policial tras poner en conocimiento la supuesta desaparición de un equipo de cerca de 1 millón 200 mil soles que habría estado a cargo de la Diviac.

Frente a este escenario, señaló que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, debería de investigar lo que viene sucediendo con la unidad policial debido a la gravedad de los cuestionamientos. En esa línea, consideró que es necesario que el titular del Mininter disuelva la Diviac.

Sin embargo, salió en defensa del ministro del Interior en relación al reciente audio en el que el miembro del Gabinete Ministerial habría interferido en una sanción a Harvey Colchado. A su parecer, la actuación de Santiváñez no habría sido irregular puesto que su interferencia habría sido en una materia que le compete.

Se hizo público un audio en el que se escucha al ministro Juan José Santiváñez con supuestas injerencias en la investigación contra el exjefe de la Diviac, Harvey Colchado.

En el audio difundido por el dominical Punto Final, se escucha que el titular del Mininter habría realizado una solicitud al abogado Stefano Miranda a causa de la resolución de apertura de proceso disciplinario de Inspectoría que corre en contra del coronel Harvey Colchado.

El letrado explicó para el programa periodístico que existe una relación amical con el jefe del Interior. En la grabación se le oye decir que el documento pedido por Juan Santiváñez es con el fin de entregárselo a un amigo periodista.

"Hermano disculpa la molestia, ¿tú tendrás la resolución de apertura de proceso disciplinario? Lo que pasa es que un amigo justo me está pidiendo, siempre me apoya que es periodista y me dice 'Pucha, Cuarto Poder lo tiene a ver si nos puedes dar apoyo'", se escucha decir al ministro.