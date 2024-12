Fredy Hinojosa descarta vínculos con dueño de Frigoinca: "No existe foto con ese señor"

El vocero presidencial Fredy Hinojosa se pronunció este martes sobre las recientes investigaciones en torno al caso Qali Warma, en las que se menciona a la empresa Frigoinca, propiedad de Nilo Burga.

En diálogo con Exitosa, Hinojosa descartó cualquier vínculo con el empresario y negó categóricamente la existencia de pruebas que los relacionen.

"Yo no me he tomado ninguna foto, yo no la he visto, no existen ninguna foto con ese señor, una organización política no permite vincular una relación de carácter comercial o de otra naturaleza", enfatizó Fredy Hinojosa.