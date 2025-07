García Belaúnde respalda candidatura de José Cueto a Mesa Directiva: Podría levantar prestigio del Congreso

En diálogo con Exitosa, el excongresista de la República, Víctor Andrés García Belaúnde, se refirió respecto a la elección de la Mesa Directiva del Congreso para el periodo 2025-2026 y señaló que José Cueto podría levantar "un poco" el prestigio del Poder Legislativo.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el exparlamentario cuestionó la lista liderada por José Jerí, quien es investigado por presunto delito de violación sexual, entre otros. Según precisó, de ser elegido como presidente del Parlamento, la poca aprobación que se tiene, desaparecería por completo.

"Cueto no tiene cuestionamientos, podremos o no coincidir con él en muchas cosas, pero es un hombre que no tiene conducta cuestionada en absoluto, así es que Cueto podría levantarle el prestigio un poco al Parlamento, un prestigio que está en 2%.", dijo a nuestro medio.

De tal modo, García Belaúnde rechazó rotundamente que los propios colegas de Jerí busquen promoverlo como líder de una de las listas para la Mesa Directiva del Parlamento, debido a los cuestionamientos en su contra. Para el exparlamentario, un presidente del Congreso debe transmitir valores. "Es espantosamente malo", añadió.

En tal sentido, el excongresista se refirió a la integración de Ilich López en la lista liderada por José Jerí. Sobre ello, indicó que espera una reflexión de parte de la bancada de Acción Popular para no postular en la lista de Jerí. "En mi opinión, no debería".

"No tengo relación con la bancada, no sé lo que ellos piensan, no sé lo que ellos han acordado, pero me parece que como partido desde fuera, yo recomendaría no integrar esa lista parlamentaria", enfatizó García Belaunde.