Gobierno de Boluarte y Fuerza Popular no tienen "alianza": "Hay coincidencia política", asegura premier

El premier Gustavo Adrianzén descartó que exista una "alianza" entre el Gobierno de Dina Boluarte y Fuerza Popular (FP). Según indicó, hay "coincidencia política" no solo con dicha agrupación política, sino también con otras bancadas que "comparten posiciones" para darle gobernabilidad al país.

Mediante declaraciones a un reconocido medio de comunicación, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) precisó que especialmente se "comparten posiciones" con las bancadas que regularmente respaldan las iniciativas del Ejecutivo.

"Yo no mencionaría específicamente a Fuerza Popular ni tampoco me referiría a alianzas, yo lo que creo es que hay una coincidencia política en la necesidad de llevar al país gobernabilidad y seguir en la senda del crecimiento, en eso compartimos posiciones con varias bancadas", dijo a Canal N.

De tal modo, Adrianzén recordó su agradecimiento hacia el Congreso de la República debido a que, en una segunda votación, aprobaron otorgar al Gobierno de Boluarte, las facultades legislativas solicitadas por el propio Ejecutivo. "La votación ha sido muy buena y eso nos compromete doblemente", precisó.

En tal sentido, el titular de la PCM reiteró que la presidenta de la República, Boluarte Zegarra, tiene el compromiso de continuar su mandato hasta el 28 de julio del 2026, por lo que se descartaría un adelanto de elecciones. "Es lo que corresponde hacer", añadió Gustavo Adrianzén.

En otro momento, se refirió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y señaló que esta se encuentra "excediendo de manera insólita sus facultades". Además, acusó el propósito de querer "maniatar" a los Poderes del Estado indicándoles lo que deben hacer.

"Los Poderes del Estado tienen funciones constitucionales que cumplir y una de ellas, la del Congreso es precisamente legislar. Podemos estar o no de acuerdo, seguramente, de hecho el Poder Ejecutivo, desde mi gestión, hemos observado leyes que provienen del Congreso, pero no podemos de ninguna manera decirle 'oye no hagas tal cosa', en mi opinión es un exceso", manifestó Adrianzén.