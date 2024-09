Gobierno no ha considerado declarar estado de emergencia por incendios forestales: "De momento"

El titular del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, señaló que todavía no existen motivos para justificar una declaratoria de estado de emergencia, tras los incendios forestales suscitados en diferentes regiones del país. Según el titular de la PCM, la situación está siendo controlada por las autoridades. Él mismo especificó que el Indeci comparte su perspectiva.

El premier expresó de manera personal que no cree conveniente por este momento extender la medida en las regiones. Ello, según dio a entender, respondería a un análisis que, en conjunto con el Instituto de Defensa Civil.

"En opinión del que habla, y esta opinión es compartida con Indeci, aún no tenemos razones tan críticas que justifiquen una declaratoria de estado de emergencia. No descarto esa posibilidad, pero de momento no se está evaluando", resaltó el premier.