Heidy Juárez no descarta segunda observación de la restitución de detención preliminar: "Hay antecedentes"

En entrevista con Exitosa, la congresista de Podemos Perú, Heidy Juárez, no descartó que la restitución de detención preliminar vuelva a ser observada, pese a que el último jueves se aprobara el dictamen de insistencia de la autógrafa observada por la Presidencia de la Republica.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, la parlamentaria explicó que este tipo de situaciones ya ha sucedido antes con una propuesta legislativa que ella presentó.

"Yo tengo un proyecto de ley (...) que me lo han observado dos veces. Entonces, cabe la posibilidad de que el Ejecutivo vuelva a observar. (...) Hay ese antecedente", declaró para nuestro medio.

La congresista recordó que ella presentó un proyecto de ley que proponía declarar de interés nacional a la Costanera y otros ámbitos turístico. Pese a que llegó a ser aprobado por el Pleno, el Ejecutivo observó la iniciativa legislativa hasta en dos oportunidades.

Ante esta situación, Juárez señaló que en esta oportunidad el Gobierno de Dina Boluarte podría volver a observar la ley para restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia. Sin embargo, hasta el momento no se ha realizado un pronunciamiento oficial de parte del Ejecutivo.

En otro momento, la congresista rechazó la acusación en su contra de presunto recorte de sueldo y negó que busque impunidad con su nuevo proyecto de ley. La parlamentaria indicó que, desde el momento que la acusaron, dio la cara y apuntó que está llevando su proceso en "silencio".

"Yo desde el primer momento que me señalaron (de ser 'mochasueldo'), yo di la cara. Yo me enfrenté. Bajo ningún punto me escondí, tomé acciones inmediatas en mi despacho congresal. Estoy luchando. Yo estoy haciendo mi proceso en silencio. Si yo fuera una persona que realmente quisiera impunidad, saldría todos los días. Lo niego rotundamente", declaró.