Jaime Quito: Los manifestantes de las regiones no han venido a destrozar Lima

19/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

El congresista Jaime Quito (Perú Libre) aseguró que los manifestantes provenientes del sur del país "no han venido a destrozar" la ciudad de Lima. Esto en el marco de la convocatoria de las fuerzas sociales a un Paro Nacional previsto para hoy jueves 19 en la capital.

"Yo creo que están exagerando un poco. Son gente tranquila. Son madres de familia, padres, jóvenes, son de todas las edades. Ellos no han venido a destrozar Lima", sostuvo.

El legislador también descartó que estas marchas sean organizadas por grupos terroristas. En esa línea, defendió la estadía de los protestantes en las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y en la Universidad de Ingeniería (UNI).

"Quiero que saquen de su cerebro que aquí hay terroristas y violentistas. Lo que hay son personas, hombres y mujeres. He visto que han traído botellas de agua y víveres, es lo único que he visto. Incluso han dormido en el pasto", sostuvo.

En otro momento, Jaime Quito dijo que si bien apoya las protestas, no se hace responsable por los posibles desmanes que puedan ocurrir en las manifestaciones.

"Lo único que vengo aquí es para pedir que la PNP haga su trabajo, que el fiscal haga su trabajo y que la población pueda hacer su protesta", agregó.

Indicó que él no puede interferir en las decisiones de las fuerzas sociales porque estos ya cuentan con líderes. "Hay dirigentes organizados, yo no me puedo imponer en la organización de ellos", añadió.

