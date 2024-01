Jorge Angulo destituido de comandancia PNP: "Pone en evidencia la calidad de Gobierno", indica presidente de ONG

En diálogo con Exitosa, el presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, lamentó que Jorge Angulo fuera destituido del cargo como comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) y señaló que "el Gobierno no puede atropellar de ese modo a la institución".

En conversación con el programa "Hablemos Claro" conducido por Jesús Verde, el invitado criticó la forma como el Ejecutivo oficializó la salida de Jorge Angulo y aseguró que han ofendido a la institución policial.

"El modo en que el general Jorge Angulo ha sido despedido es algo reprobable (...) El Gobierno no puede atropellar de ese modo a la institución, la han ofendido. No solamente al general (...) Esperemos que este Gobierno no siga incurriendo en estos hechos", declaró para nuestro medio.