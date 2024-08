Jorge Marticorena anuncia proyectos de ley para enfrentar inseguridad ciudadana en Ica

El pasado 13 de agosto, durante el evento del Colegio Médico de Ica "Propuestas para Mejorar la Seguridad Ciudadana con Responsabilidad y Sostenibilidad", el legislador Jorge Marticorena señaló que viene presentando proyectos de ley que buscan mejorar la seguridad ciudadana en Ica. Asimismo, acotó la necesidad de declarar en emergencia el Parque automotriz de la Policía Nacional del Perú.

En la mencionada reunión entre autoridades y más actores políticos y sociales de la región sureña, el parlamentario fue consultado por los indicadores de seguridad. De este modo, señaló que existe una respuesta que se viene trabajando desde el Congreso de la República.

"Yo he visitado casi todas las comisarías de la región de Ica y he visto las falencias que tiene y producto de eso es que también hay una propuesta de ley que he planteado con respecto a declarar en estado de emergencia al Parque Automotor de la Policía Nacional", argumentó.