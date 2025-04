Ejecutivo promulga ley sobre uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas.

El Gobierno promulgó una ley que introduce cambios al Decreto Legislativo 1095, normativa que regula el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas dentro del territorio nacional.

Estas modificaciones buscan fortalecer su participación en la lucha contra actividades ilícitas como la minería ilegal, el narcotráfico y el terrorismo. La Ley Nº 32307, que oficializa esta reforma, fue publicada en una edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del diario El Peruano.

Con esta disposición, se modifican los artículos 4 y 23 del mencionado decreto legislativo, ampliando los escenarios en los que las Fuerzas Armadas pueden intervenir en apoyo a la Policía Nacional, especialmente en operativos contra la minería ilegal.

Además, se estipula que el Poder Ejecutivo deberá actualizar el reglamento del Decreto Legislativo 1095 conforme a los nuevos cambios, en un plazo máximo de 60 días hábiles a partir de la entrada en vigencia de la ley.

Al promulgar en Palacio de Gobierno la ley que modifica el Decreto Legislativo 1095, la presidenta de la República, Dina Boluarte, aseguró que el Ejecutivo no permitirá que los vacíos legales sean aprovechados por delincuentes.

La mandataria advirtió que la minería ilegal, el narcotráfico y el terrorismo representan algunas de las amenazas más graves para el país, ya que destruyen el medio ambiente, envenenan nuestras fuentes de agua, socavan la integridad de las instituciones y alimentan organizaciones criminales que buscan quebrantar el orden democrático.

"No daremos tregua y no cederemos un milímetro ante la delincuencia organizada. Hoy afirmamos con la fuerza de la ley y la determinación del pueblo que no vamos a seguir mirando el delito desde la orilla, atados por impedimentos legales, diseñados por cómplices que prefieren defender los derechos humanos de los delincuentes, y no los derechos humanos de todos los peruanos", expresó.