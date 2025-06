José Luna rechaza acusación en su contra por caso Lava Jato: "Yo soy el que me enfrete a OAS"

En diálogo con Exitosa, el congresista de Podemos Perú, José Luna, afirmó que será archivado el proceso en su contra por las acusaciones que lo implican en el caso Lava Jato.

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', el legislador afirmó que el proceso judicial en su contra, que lleva más de siete años, está próximo a ser archivado, al considerar que se ha comprobado la falsedad de toda la información presentada en su contra. Del mismo modo, aseguró que nunca sostuvo reuniones con representantes de la empresa OAS.

"Ese proceso lleva 7 años y se ha comprobado que toda la información es falsa, ya se va a archivar. Yo soy el que se enfrentó a OAS con la revocatoria. Ya se probó que nunca me he reunido, ya se probó todo. Por eso ya no tocan el tema (...) Era yo el que empujaba para sacar a este grupo humano que querían dejar hipotecada toda Lima. Es una cosa de locos que yo tenga que ver con ello", declaró.