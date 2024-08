Juan José Santiváñez niega que sea su voz en conversaciones con 'Culebra': "Yo no soy el de esos audios"

En exclusiva para Exitosa, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se pronunció ante Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro' para desmentir su supuesta implicación en los presuntos audios que revelarían presiones por parte de la presidenta Dina Boluarte para desactivar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

Según Juan José Santiváñez, no es él quien aparece en las grabaciones en las que se le atribuye un pedido de cierre de la Diviac, una unidad clave en la lucha contra el crimen organizado.

El programa dominical Cuarto Poder reveló extractos de audios que han causado un gran revuelo en la política peruana. En estos, el capitán de la Policía Nacional del Perú (PNP), Junior Izquierdo, conocido como 'Culebra', asegura haber grabado conversaciones comprometedoras entre el ministro Juan José Santiváñez y la presidenta Dina Boluarte.

Según los audios, Dina Boluarte habría solicitado en varias ocasiones el cierre de la Diviac, dirigida por el coronel Harvey Colchado, quien ha liderado investigaciones sensibles en el país.

En uno de los audios, Juan José Santiváñez afirma: "A mí Dina (Boluarte) me pidió cerrar la Diviac, dos veces. Hasta ayer me dijo eso".

Además, se menciona que la mandataria le habría reprochado al ministro por no criticar públicamente a Harvey Colchado, describiéndolo como un "policía politizado". La grabación también sugiere que Dina Boluarte habría condicionado la designación de Santiváñez como ministro a la desactivación de la Diviac.

En entrevista con Exitosa, Santiváñez negó ser el protagonista de los audios. "Ya mi abogado lo ha demostrado y hemos exigido la prueba fuente para poder acreditar que yo no soy el de esos audios ", afirmó. El ministro admitió haber asistido a una reunión con Izquierdo en un restaurante de San Borja, pero negó cualquier implicación en los temas discutidos en los audios.

"Me parece perfecto que entregue las 2 horas y 15 minutos de la grabadora digital que él tiene. Porque en esa conversación se va a poder advertir cosas que yo no he querido decir como por ejemplo que explica cómo en la Diviac arman sus muñecos porque me lo dijo en esa conversación," agregó Santiváñez, cuestionando la autenticidad de las grabaciones.