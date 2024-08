Juan José Santiváñez sobre entrega de audios de 'Culebra' a la Fiscalía: "Me parece perfecto"

En entrevista exclusiva con Exitosa, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, sostuvo que no teme a ninguna investigación en su contra tras los audios difundidos con el capitán de la Policía Nacional José Izquierdo, 'Culebra' y pidió que se entregue la grabación completa y se someta a un peritaje.

Durante el diálogo con el programa 'Hablemos Claro' con Nicolás Lúcar, el ministro del gobierno de Dina Boluarte no dudó en mostrarse seguro de limpiar su imagen con las diligencias que realiza la Fiscalía en el marco de la investigación por la conversación que mantuvo en un chifa donde se habría dado el presunto pedido de desactivación de la Diviac.

"Me parece perfecto que entregue las 2 horas y 15 minutos de la grabadora digital que él tiene porque en esa conversación se va a poder advertir cosas que no he querido decir como que en la Diviac se arman los muñecos", dijo el titular del Mininter.