Juan Sheput arremete contra Adrianzén por caso Nicanor Boluarte: "Es un premier escudero del hermano de la presidenta"

El exministro de Trabajo, Juan Sheput, arremetió contra Gustavo Adrianzén por el caso Nicanor Boluarte y aseguró que "tenemos un premier escudero del hermano de la presidenta".

En entrevista con Canal N, el excongresista calificó de "vergonzoso" el papel del Ejecutivo y aseguró que la ciudadanía cree que el Gobierno protege a Nicanor Boluarte.

Asimismo, Juan Sheput indicó que Adrianzén no se comporta como un premier que "exija" y apuntó que este debe instarle al hermano de la mandataria que se ponga a derecho de la justicia. También, sostuvo que hasta el momento estamos "viendo un silencio por parte de la presidenta" sobre el caso de Nicanor Boluarte.

"Tenemos un premier escudero del hermano de la presidenta por que es un escudero el señor Gustavo Adrianzén. Él no se comporta como un premier que exija, junto con el ministro de Justicia, que este ciudadano que está haciéndole daño a la reputación del Gobierno se ponga a derecho. Al contrario, sale a justificar su fuga", añadió.

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, criticó que el fallo sobre el caso de Nicanor Boluarte se haya prolongado por más de tres meses, se lea una resolución por varios días y se haya adoptado una decisión de esta naturaleza.

"Me llama la atención sobremanera que esta decisión se haya prolongado por más de cuatro, se haya tenido que leer una resolución por más de tres días, que finalmente se tome una decisión de esta naturaleza, que en el marco de la crítica, seguramente sus abogados podrán presentar sus recursos de apelación que crean respectivos y al final se tomará una decisión final", declaró.

También, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) afirmó que la inclusión del hermano de la presidenta en el programa de los más buscados sigue procedimientos ya expuestos.

"Tengo que afirmar que no conocemos el paradero del señor Boluarte, no es conocido por nadie. Con relación a que si va estar incluido en la lista de los más buscados, el procedimiento para esta calificación existe y hasta donde sé no es necesariamente que los que están en esta condición lo sean", precisó.