Norma Yarrow denuncia presunto hostigamiento desde la PCM a su bancada para cambiar de votos

La congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, denunció un presunto hostigamiento desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a los integrantes de su bancada para que cambiaran su voto a favor de autorizar el viaje de la presidenta Dina Boluarte a Estados Unidos.

En declaraciones a la prensa, la parlamentaria indicó que los coordinadores y articuladores de "diferentes ministerios" llamaron a los miembros de su grupo parlamentario y les ofrecían "cosas".

"Ayer (miércoles) y antes de ayer (martes) ha sido un acoso terrible de los coordinadores y articuladores de los diferentes ministerios hacia los congresistas. Han estado tratando de que se cambie el voto, llamándolos por teléfono, ofreciendo cosas. He conversado con algunos congresistas, obviamente a mí no me han llamado. Yo sí me tuve el atrevimiento de llamar a uno de los coordinadores y decirle: 'no vuelvas a hostigar a mi bancada para pedir el voto'", contó.