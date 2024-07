Keiko Fujimori: Exprocurador rechaza que lideresa de Fuerza Popular haya sido víctima de persecución política

En exclusiva para Exitosa, el exprocurador anticorrupción, Antonio Maldonado, se refirió a las declaraciones de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien alegó ser parte de una persecución política desde el Ministerio Público.

En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el letrado señaló que existen conjeturas bastante negativas en lo que declara la hija de Alberto Fujimori, puesto a que no responde a una realidad en la que se hace cargo de sus propios actos.

Del mismo modo, concretó que, bajo su parecer, no existe posible persecución política de parte de los miembros de la Fiscalía, en su lugar, afirmó que sí existen actos que deben ser de escrutinio y revisión judicial.

"La respuesta de la señora Fujimori no deja de sorprender, hace unos minutos en una entrevista, ha dicho hace algunos minutos que es víctima de una persecución política y en la que dice que sus conductas son el resultado de la persecución política que le hace el Ministerio Público. Eso es lo más endilgadle del mundo. Es decir, no hacerse cargo de sus propios actos y endilgárselos a terceras personas y no hacerse cargo de las consecuencias de sus actos", declaró.