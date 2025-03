Lourdes Flores recomienda a Keiko Fujimori postular al Senado: "Podría ser una cabeza de lista extraordinaria"

Lourdes Flores Nano compartió sus opiniones con respecto a las próximas elecciones generales. La lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC) se refirió a la posible candidatura de Keiko Fujimori en los comicios de 2026, y sugirió que ella, en lugar de tentar la Presidencia, podría encabezar la lista al Senado, misma que calificó como "extraordinaria", si llegase a ocurrir.

Durante una entrevista con El Comercio, la exdiputada indicó que, en caso la lideresa de Fuerza Popular se lo consulte, ella le recomendaría postularse directamente a la Cámara Alta. De acuerdo con Flores Nano, Keiko no debería descartar una candidatura en las elecciones del próximo año, muy a pesar de las críticas o cuestionamientos que ha recibido al respecto por parte de la ciudadanía.

"Si ella me lo preguntara, yo le diría: tú podrías jugar un papel más bien convocante, no necesariamente siendo la candidata. Desde luego, no pienso que se vaya a sus cuarteles de invierno, ni creo que hay que jubilarla, mucho menos satanizarla. Keiko podría ser una cabeza de lista del Senado extraordinaria", expreso para el referido diario.