María Caruajulca: Restituida procuradora evalúa interponer denuncia contra Javier Pacheco

La restituida procuradora general del Estado, María Caruajulca, señaló que está evaluando interponer una denuncia contra Javier Pacheco, quien ostentó su cargo hasta ayer. Según indicó, "no puede seguir permitiendo que hablen libremente de ella".

En diálogo con la prensa, Caruajulca lamentó las expresiones en su contra de quien la reemplazó en la Procuraduría General del Estado (PGE).

Como se sabe, Pacheco Pezo dijo que la referida buscaba hacer un "show mediático y victimizarse" a fin de consumar su reposición en la PGE.

"Me preocupa sus expresiones, no puedo seguir permitiendo que hablen libremente de mi persona y estoy evaluando si voy a interponer acciones legales o no (contra Javier Pacheco) (...) A esta altura de la vida estoy aprendiendo que hay que hablar con pruebas (en mano)", declaró.

Pese a ello, confirmó que el exprocurador la contactó directamente para dar cuenta de su salida del organismo. "El señor Pacheco me llamó ayer informándome que iba a dar un paso al costado, y yo le agradecí la llamada; además, me pidió que no dé declaraciones y lo entendí", mencionó.

Finalmente, agradeció a la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJL) por haber ordenado su restitución inmediata en la Procuraduría. "Se está haciendo justicia", manifestó.

Caruajulca respuesta hoy

El Gobierno de Dina Boluarte oficializó la restitución de María Caruajulca como procuradora general del Estado tras el fallo del Poder Judicial (PJ), que ordenó al Ministerio de Justicia (Minjusdh) su reincorporación a la entidad.

La reposición se oficializa a través de la Resolución Suprema 099-2024-JUS, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. La misma lleva las rúbricas de la presidenta Dina Boluarte y el titular del Minjusdh, Eduardo Arana.

"Se resuelve restituir a la señora María Caruajulca en el cargo de Procuradora General del Estado, en estricto cumplimiento del mandato judicial citado en la parte considerativa de la presente Resolución Suprema y en tanto se resuelva el proceso principal. La presente Resolución Suprema es refrendada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos", se lee en el documento oficial.

