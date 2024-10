Martín Vizcarra critica advertencia de Cerrón sobre mandato de Dina Boluarte: "Aparte de prófugo es pitoniso"

En diálogo con la prensa, el expresidente de la República, Martín Vizcarra, quien desde hoy enfrenta un juicio oral por el caso Loma de Ilo y hospital de Moquegua, se pronunció sobre la última entrevista de Vladimir Cerrón a los medios.

Vizcarra, de forma irónica, calificó como "pitoniso" al prófugo líder de Perú Libre tras sus recientes declaraciones sobre la posible salida anticipada de la presidenta del país, Dina Boluarte. Incluso, remarcó que ello sería más que una advertencia: ¡una amenaza!

En ese sentido, recordó que Dina Boluarte Zegarra salió desde el partido político de Perú Libre electa como vicepresidenta del Perú y es "incongruente" que ahora la amenace con sacarla del país, con apoyo de sus simpatizantes y bancada, si es que su Gobierno 'logra capturarlo' tras ser investigado por el caso del Aedrónomo Wanka.

Por ello, instó a Vladimir Cerrón a enfrentar sus procesos judiciales, y no desde la clandestinidad, en vez de estar lanzando advertencias al Ejecutivo.

Por otro lado, Vizcarra aprovechó en criticar la gestión de Dina Boluarte por falta de resultados en la lucha contra la criminalidad y por la inseguridad "que se ha agudizado" en los últimos días en el país, a pesar de los estados de emergencias.

"Su Gobierno es desastroso. La inseguridad está cada vez peor. Queda demostrado que el estado de emergencia y las medidas que ha tomado el actual Gobierno no han servido para nada. (...) La situación es tan difícil que no me preocupo tanto si Dina va a durar o no. Me preocupa si la viabilidad del país va a seguir", indicó ante la prensa.