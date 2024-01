Martín Vizcarra niega liderar organización criminal como dice Fiscalía: "su fuente es Karem Roca"

En entrevista exclusiva a Exitosa, el expresidente Martín Vizcarra negó liderar una presunta organización criminal 'Los Intocables de la Corrupción', calificando de patrañas las acusaciones de la Fiscalía y sindicado a su exasistente Karem Roca de ser fuente principal de esta investigación.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el exmandatario de la República señaló que la exsecretaria del Despacho Presidencial tiene una "animadversión" en contra suya.

En ese sentido, descartó haber dispuesto que Carlos Revilla, exdirector ejecutivo de Provías Descentralizado (PVD), u otros exfuncionarios ingresaran a Palacio de Gobierno sin ser requisados ni registrados por las cámaras de videovigilancia de la Casa de Pizarro.

"Las cámaras de Palacio de Gobierno no se pueden apagar. (...) Cuando me han ido a visitar un funcionario o ministro, ahí están los registros. No tengo duda que en un corto tiempo estas patrañas se van a caer", añadió en su intervención.