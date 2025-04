MIMP rechaza declaraciones de Ernesto Bustamante: "Esta expresión es absolutamente machista y desfasada"

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) rechazó con firmeza las declaraciones del congresista de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, quien sostuvo que "no existe una condición biológica que incentive a las mujeres a participar en ciencias".

A través de un comunicado publicado en redes sociales, el MIMP calificó estas afirmaciones como profundamente machistas y anacrónicas, en un contexto donde las mujeres siguen demostrando su valía y aportando significativamente en diversas áreas, incluida la ciencia y la tecnología, siendo modelos a seguir a nivel global.

Asimismo, el ministerio liderado por Fanny Montellanos instó a "erradicar esas ideas plagadas de prejuicios y estereotipos de género que obstaculizan el desarrollo del país y la promoción de la igualdad de oportunidades".

Bustamante realizó estas declaraciones este lunes durante una sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso, en respuesta a la intervención del presidente del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec), Sixto Sánchez, quien señaló que el 33% de los científicos en Perú son mujeres, y que se espera aumentar esta cifra al 50%.

El congresista expresó su preocupación por el hecho de que el 33% de los científicos sean mujeres, argumentando que en el resto del mundo esa proporción no se da y que "algo no está bien en el cálculo".

"La prevalencia de interés de las mujeres en ciencia no llega a un número tan alto, y no porque no se le quiera otorgar facilidades, hoy en día no hay mayor limitación en el acceso de las mujeres a la ciencia, sino es sencillamente porque no hay una condición biológica que, aparentemente, incentive a las mujeres a participar en ciertas ciencias (como las) exactas, naturales o físicas", declaró.