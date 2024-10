Ministro de Defensa LLORA ante el Congreso al recordar a su madre tras ver a María Agüero: "Debe estar orgullosa"

El ministro de Defensa, Walter Astudillo, se presentó este viernes 4 de octubre ante la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República para hablar sobre la polémica compra de aviones caza valorizados en 3.500 millones de dólares. Sin embargo, el tema terminó desviándose luego que el titular del Mindef se quebrara ante los parlamentarios sorprendiendo a todos los asistentes.

Todo comenzó cuando la congresista María Agüero hizo su intervención frente al integrante el Consejo de Ministros. Ahí, el general en retiro intentó seguir con su presentación, pero no pudo hacerlo al comenzar a llorar asegurando que la integrante de Perú Libre le había recordado a su madre.

Fueron varios segundos donde Walter Astudillo no pudo articular palabra alguna e incluso una asistente le alcanzó un poco de agua para recuperar el aliento. Tras el suceso, el ministro de Defensa se dirigió a la congresista asegurando que su progenitora estaría orgullosa con lo hecho durante su trayectoria castrense.

Como era de esperarse, esta situación desató todo tipo de comentarios en las redes sociales donde abundaron las críticas contra el integrante del gabinete.

A propósito de ello, Exitosa conversó con el congresista Carlos Anderson quien arremetió duramente contra Walter Astudillo por lo sucedido en el Congreso de la República. El parlamentario aseguró que le da vergüenza ajena esta escena y aseguró que todo podría ser armado para distraer el enorme gasto que piensa realizar el Ejecutivo para la compra de aviones de caza.

"Aquí hay varios aspecto, me parece una asignación exagerada de recursos para el tema de defensa nacional. Dicen que hay que prepararnos para la guerra y yo también comparto esta teoría, pero no te puedes gastar los pocos recursos que tienes en esto que me parece una exageración. Hay elementos de disuasión que no son tan caras o en todo caso no te compres 20, cómprate 5 y luego vas adquiriendo con el tiempo", inició.