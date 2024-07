Ministro del Interior niega conocer a investigado por narcotráfico: "Estaba en España haciendo una maestría"

El ministro del Interior, Juan José Santivañez, negó conocer a al empresario Carlos Kiyan, quien fue investigado por el delito de narcotráfico y lavado de activos.

El titular del Ministerio del Interior (Mininter) lideró, esta madrugada, un reciente megaoperativo en el Emporio Comercial de Gamarra con el objetivo de recuperar espacios públicos tomados por vendedores informales.

Sin embargo, al finalizar dicha intervención, Santiváñez fue abordado por los medios de prensa para cuestionarle acerca del tema relacionado a Kiyam Oyama, por lo que fue tajante al afirmar que el acercamiento laboral entre él y el empresario se dio en 2016, cuando este ya no tenía investigaciones en su contra.

En esa línea, reiteró no tener ningún tipo de relación con el investigado, asegurando que la constituciones de las empresas en común se dio luego de que las investigaciones en su contra queden archivadas, puesto que datan del 2005 al 2009.

"Cuando a mí me han preguntado con respecto a la entrevista, yo no tengo ninguna vinculación con el señor Carlos Kiyan, cuando él ha tenido las investigaciones que han sido del año 2005 al 2009 (...) yo no tenía ninguna vinculación con él, son previas a las constituciones de esas empresas que prestó el despacho donde yo era abogado y no tenía ningún tipo de relación", agregó.