Mininter garantiza "sinergia" con PJ, pese a críticas entre Santiváñez y Arévalo: "Reconocemos una institución digna y esforzada"

El Ministerio del Interior (Mininter) emitió un comunicado ratificando que el Poder Judicial (PJ) es una institución "digna y esforzada", pese a críticas de su titular Juan José Sativáñez.

Y es que días atrás el ministro del Interior aseveró que aún no lograron la captura de Vladimir Cerrón por la falta de eficacia por parte del PJ, el cual demoró cinco días para aprobar el allanamiento al escondite del secretario general de Perú Libre.

"Aquí el tema de seguridad tiene que ser un sistema que tiene que funcionar entre Ministerio Público y Poder Judicial porque no puedo exigir a la Policía si parte de los actores no se comprometen", afirmó aquella vez.

En consecuencia de sus comentarios, el presidente del tercer poder del Estado, Javier Arévalo, emitió una postura en torno a lo señalado por Santiváñez, enfatizando en que la captura de prófugos de la justicia es responsabilidad de la Policía Nacional del Perú (PNP).

"El Poder Judicial no puede, ni es ningún obstáculo para la captura de cualquier persona. No lo he escuchado al señor ministro (Santiváñez). No creo que sea una apreciación exacta. El Poder Judicial trabaja y en todo caso, el que se encarga de las capturas es la Policía", sentenció.