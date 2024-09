Ministro Manero insiste en que Perú no pasa hambre: "Es el 7% de los peruanos"

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, se disculpó por sus declaraciones sobre el hambre en Perú, pero insistió en que no es una problemática que aqueje al país.

En su presentación ante el Congreso de la República, el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midegri) se pronunció por sus comentarios realizados la semana pasada cuando aseveró que "quien trabaja no pasa hambre" y relató que ello viene de una frase que le dijo su abuelo cuando era niño.

Asimismo, Manero Campos se calificó como una persona que no es confrontacional y apuntó que estas frases se convierten en "gritos de guerra" cuando se quiere salir de la pobreza.

"Esas frases se nos van quedando en el inconsciente, solo los flojos pasan hambre, el peruano no es flojo, en el Perú no hay hambre, pero ciertamente dicho en una tribuna a nivel nacional suena poco empático. Yo no soy confrontacional, me disculpo con todas las personas que se hayan sentido ofendidas por esa frase, pero no es la intención. Al final esas frases se convierten en gritos de guerra cuando alguien quiere salir de la pobreza". agregó.