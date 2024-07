Ministro de Salud culpa a farmacéuticas por denuncias de desabastecimiento: "Es una campaña"

El ministro de Salud, César Vásquez, aseguró que las farmacéuticas estarían detrás de una campaña de desinformación en torno al desabastecimiento de medicamentos en los centros de salud.

El titular del Minsa aseguró que el objetivo de las grandes empresas del rubro de salud sería que el Gobierno no publique el reglamento de la ley de medicamentos genéricos.

En sus alegatos, subrayó que tienen hasta el 31 de julio para aprobar las instrucciones de la ley, la cual también fue respaldada por el Congreso.

"Yo desde aquí, aprovechando los medios, no me van a detener con estas campañitas. Voy a aprobar ese reglamento porque yo estoy aquí para defender el bolsillo del pueblo, no de los capitalistas, no de los empresarios", sentenció.