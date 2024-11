Ministro Santiváñez estalla contra periodista por llamarlo "incapaz": "¿Ha venido a entrevistarme o a calificarme?"

En una conferencia de prensa ofrecida en Cusco, el ministro del Interior, Eduardo Santiváñez, tuvo un momento de tensión al ser consultado sobre la percepción de la gente que lo califica de "incapaz" para gestionar la seguridad ciudadana del país.

La pregunta fue formulada por un periodista local, quien aludió a la crítica popular sobre la supuesta ineficacia del Ministerio del Interior (Mininter) para reducir la inseguridad en el país y combatir a las organizaciones criminales.

Ante este cuestionamiento, Santiváñez respondió con contundencia, cuestionando el enfoque del entrevistador: "¿Usted ha venido a entrevistarme o a calificarme?" , replicó, lo que provocó murmullo entre los presentes.

Asimismo, el titular del Mininter, subrayó que no se guía por las opiniones emitidas en las redes sociales ni por encuestas de popularidad, sino que su labor debería evaluarse en función de resultados concretos.

"Yo no respondo a calificativos, yo respondo con mi trabajo, respondo con los resultados, respondo con el trabajo que estamos haciendo en la ciudad de Lima, la reunión que hemos tenido con los 14 alcaldes los cuales sus municipalidades fueron declarados en emergencia (...) Yo no me guio por los comentarios de las redes sociales, yo me mido con los resultados objetivos que tenemos en conjunto con la PNP", declaró para los medios presentes.