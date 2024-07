Nicanor Boluarte: Alberto Otárola habría recurrido al hermano de Dina Boluarte para negar filtración por 'caso Rolex'

Según un chat difundido por la prensa, el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, habría recurrido al hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, para aclarar que las especulaciones en torno a que si él había difundido la información por el 'caso Rolex' eran falsas.

Un dominical puso en evidencia las conversaciones que el ex titular de la PCM y el mayor de los Boluarte tuvieron. Remarcaron que se haya comunicado con él, en lugar de comunicarse con algún ministro con el que fácilmente pudo haber intercambiado palabras debido a que, no había pasado mucho tiempo en que dejó el cargo. O, inclusive, con la misma presidenta.

"Hola, Nicanor , invocando al respeto que nos hemos tenido, te pediría conversar con la presidenta. Muchas personas, funcionarios y exfuncionarios, me están refiriendo que personalmente ella está conversando con mucha gente sosteniendo una falsedad completa en contra mía", se lee.

El chat es claro. El expremier niega rotundamente haber filtrado la información que llevó a las investigaciones periodísticas que revelaron el uso de los lujosos aparatos por parte de la presidenta.

"Esto me obligaría a accionar judicialmente y a defenderme públicamente. Te rogaría se evite de escenario. Yo no busco ningún puesto, estoy tranquilo en mi casa y en mis actividades privadas. Pero me sé defender y lo hará sin duda si esta calumnia prosigue", se lee.