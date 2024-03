Patricia Benavides exige una investigación seria: "No me corro del sistema de justicia"

La suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, reapareció este viernes 1 de marzo en la audiencia en la que pide que se anule la investigación en su contra por presunta organización criminal y aseguró que no se corre de la justicia, sino que exige un debido proceso.

Durante su participación ante el Poder Judicial (PJ), la extitular del Ministerio Público (MP) aseveró que no le teme a una decisión judicial y exhortó al juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, una "investigación seria".

"No me corro del sistema de justicia, no temo a una investigación, no temo a una decisión judicial. Solo exijo el respeto al debido proceso, a una investigación seria y respetuosa del derecho de defensa, sin sesgos políticos, ideológicos ni mediáticos", sostuvo.