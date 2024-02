Congreso: SAC archiva denuncia contra Dina Boluarte, Aníbal Torres y otros exministros de Pedro Castillo

29/02/2024 / Exitosa Noticias / Política

La Subcomisión de Denuncias Constitucionales (SAC) archivó la denuncia contra la presidenta Dina Boluarte, el expremier Aníbal Torres y otros exministros de la gestión de Pedro Castillo. Todos ellos acusados de intentar incluir el tema de la asamblea constituyente en un proyecto de ley propuesto en 2022.

Aprobaron informe de calificación

En votación parlamentaria, la SAC aprobó, por unanimidad, el informe de calificación que declara la improcedencia de la demanda constitucional contra los extitulares de las carteras ejecutivas.

A detalle, la lista de acusados la completan: Geiner Alvarado, Nicolás Bustamante, Alfonso Chávarry, Félix Chero, José Gavidia, Osca Graham, César Landa, Jorge López, Diana Miloslavich, Modesto Montoya, Carlos Palacios, Jorge Prado, Alejandro Salas, etc.

En ese sentido, se conoce que la denuncia fue formulada por el ciudadano Javier León Eyzaguirre a raíz de la presunta infracción a los artículos 51, 31, 43, 44, 45, 55, 103 y 139 de la Constitución Política del Perú.

Justamente, el informe de calificación determinó que la demanda constitucional no cumple con los requisitos del literal c del artículo 89, el cual establece que la persona denunciante debe ser agraviada directamente por los hechos. Y es que, según la SAC, debatir un proyecto de ley no genera por sí mismo una amenaza ni vulnera derechos fundamentales.

Otro caso archivado contra la presidenta

Semanas atrás, la Comisión Permanente del Congreso también archivó las denuncias constitucionales contra la presidenta Dina Boluarte por presuntamente ejercer actos de gestión a nombre del Club Departamental Apurímac cuando ocupaba el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Con 17 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones, el grupo parlamentario aprobó el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda el archivo de las mismas. Las citadas denuncias contra la mandataria se plantearon por la probable infracción de los artículos 38 y 126 de la Constitución Política.

Cabe mencionar que, votaron a favor del archivo, parlamentarios de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Cambio Democrático - Juntos por el Perú, Podemos Perú, Acción Popular y Somos Perú. Por otro lado, en contra se pronunciaron legisladores de Perú Libre y en abstención Renovación Popular, Unidad y Diálogo Parlamentario, entre otros.

De esta manera, la SAC aprobó, por unanimidad, el informe de calificación que declara la improcedencia de la demanda constitucional contra los exministros de la gestión de Pedro Castillo.