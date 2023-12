Patricia Chirinos denuncia allanamiento y detención preliminar en su contra: "La caviarada quiere cobrar venganza"

17/12/2023 / Exitosa Noticias / Política

La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos anunció a través de sus redes sociales que en las próximas horas la Fiscalía realizaría un allanamiento a su domicilio y su despacho. Asimismo, indicó que también preparan una detención preliminar en su contra, la cual calificó como un acto "ilegal y arbitrario".

¿Detención preliminar contra Chirinos?

La congresista usó su cuenta de X para subir un video donde da a conocer que "tiene conocimiento" de que el Ministerio Público tomará medidas en contra de ella, "que solo buscan intimidarla" por "haber denunciado a políticos corruptos".

"He tomado conocimiento que en las próximas horas, de manera arbitraria e ilegal, sin ningún sustento jurídico, van a allanar mi despacho, mi casa y pedirán mi detención preliminar. La caviarada quiere cobrar venganza contra quienes siempre luchamos por el Perú", comentó Chirinos.

Además, Patricia Chirinos lamentó que "la caviarada" use las instituciones de justicia como el Ministerio Público y el Poder Judicial como armas políticas contra "todos los que enfrentan sus oscuros intereses".

"Ellos son los enemigos de la patria y usan las instituciones de justicia como armas. (...) Ahora tienen copadas todas las instituciones y tienen el poder, pero el poder es efímero", expresó.

¿Se mantiene firme?

La congresista señaló que se mantendrá "firme en su lucha", recordando que fue ella quien "denunció los actos de corrupción de Aníbal Torres, Bettsy Chávez, Martín Vizcarra, y Zoraida Ávalos. Asimismo, reiteró que no dará marcha atrás de sus acciones para la investigación en curso contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

"¿Qué buscan con eso?, ¿intimidarme?, ¿qué deje de luchar por mi país? Yo denuncié a Bellido, a Betssy Chávez, a Aníbal Torres, a Zoraida Ávalos, a la JNJ, a Vizcarra. La justicia siempre prevalecerá, seguiré luchando sin tregua, no lo duden. No me harán retroceder", recalcó.

Al finalizar su discurso ante las cámaras, Chirinos reiteró que "no tiene miedo al allanamiento" porque siente que no ha cometido ningún delito por la cual deba ser investigada.

"Soy Patty Chirinos y permaneceré firme, sin miedo, con la frente en alto. Porque no he cometido ningún delito. Todo lo que siempre he hecho es por patriotismo, por convicción, por los peruanos que están hartos de la mafia caviar", comentó la parlamentaria.

¿Por 'La Fiscal y su cúpula de Poder'?

Como se recuerda, en el caso de 'La Fiscal y su cúpula de Poder', los chats del exasesor de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, Jaime Villanueva, mencionan una presunta influencia de la alta dirección del Ministerio Público en la destitución de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación del actual defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, y la inhabilitación de Zoraida Ávalos como Fiscal de la Nación, todo con fines ilícitos.

Además, los exasesores de Benavides, Miguel Ángel Girado Isidro y Abel Hurtado Espinoza, son señalados por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) de haber negociado distintas votaciones en el Congreso de la República a cambio de favorecer a los parlamentarios en los distintos casos abiertos en su contra.

De acuerdo a las conversaciones difundidas en medios de comunicación, la legisladora de Avanza País habría coordinado los votos del Bloque Magisterial para la inhabilitación de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

De esta manera, Patricia Chirinos causó revuelo en el ámbito político, al anunciar en sus redes sociales que tiene conocimiento de que la Fiscalía, en las próximas horas, realizará un allanamiento a su despacho congresal y domicilio, así como una detención preliminar en su contra.