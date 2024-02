Pedro Castillo fue trasladado de emergencia: "Exijo al Gobierno que no busque un muerto más", indica su abogado

En entrevista con Exitosa, el abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala, se pronunció luego que su patrocinado fue trasladado de emergencia al hospital y posteriormente dado de alta. El letrado exigió al Gobierno de Dina Boluarte "que no busque un muerto más" y "le ponga la atención debida" al estado de salud del expresidente.

Durante diálogo con Katyusca Torres Aybar y Pedro Paredes para Exitosa Te Escucha, Ayala acusó al Gobierno de Dina Boluarte de tener las "manos manchadas de sangre".

"Yo exijo al Gobierno, este Gobierno que tiene manchado las manos de sangre, que carga en sus espaldas más de 80 muertos, que no busquen un muerto más por favor", dijo a nuestro medio.

De tal modo, Walter Ayala indicó que esta mañana fue a visitar al exmandatario al penal de Barbadillo, por lo que al conocer que este estaba hospitalizado de emergencia en el Hospital II Vitarte, asistió al nosocomio, sin embargo no lo dejaron ingresar.

Asimismo, ocurrió con la hermana de Castillo, hasta que luego de realizar diversos reclamos, los dejaron ingresar y mantuvieron diálogo con los médicos encargados del estado de salud del exmandatario.

Cabe mencionar que, Ayala hizo una denuncia pública por hostigamiento contra el exjefe de Estado, Pedro Castillo, ya que en el penal de Barbadillo, no le permitían hacer llamadas telefónicas argumentando que está "malogrado".

Como segundo argumento, acusó que los funcionarios del Inpe no le permiten tener derecho a la luz, ya que según indica han tapado el techo de su celda con un toldo oscuro. Además de ello, refirió que se ha pintado las paredes de color naranja.

"¿Cómo es posible de que al presidente Pedro Castillo no lo lleven a un centro especializado del corazón? El hospital de Ate es un hospital básico, donde no hay especialidad. No esperemos que pase algo más grave para que recién las autoridades pongan atención a esto", agregó Ayala.