Premier minimiza informe de Comisión de Fiscalización que recomienda vacar a Dina Boluarte: "No tiene valor"

Este miércoles 18 de junio, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República aprobó el informe final, con 9 votos a favor y 3 en abstenciones, que recomienda vacar a Dina Boluarte por incapacidad moral tras presuntamente abandonar el cargo por haberse sometido a cirugías estéticas.

Como era de esperarse, este documento generaría diversas reacciones al interior del actual gobierno. Por ejemplo, Eduardo Arana hizo un primer pronunciamiento sobre este tema luego de la reciente sesión del Consejo de Ministros realizada como cada miércoles.

Ahí, el premier aseguró que este informe final no cuenta con validez alguno en el ámbito judicial ya que no cuentan con facultades investigadoras, además de que el Ministerio Público ya había presentado una denuncia contra Dina Boluarte por presunto abandono de cargo.

"Mucha de las conclusiones están relacionadas con aspectos en los cuales carece de objeto pronunciarse. Por ejemplo, poner en conocimiento de la Fiscalía de la Nación estos hechos para que actúe, tiene en la vía práctica un valor nulo por que la Fiscalía ya presentó una denuncia. En segundo lugar, hay que entender que esta Comisión no tiene facultades de investigadora y por lo tanto sus recomendaciones no tienen valor en la esfera judicial, no son vinculantes", indicó.