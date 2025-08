Jaime Quito tras protestar durante mensaje presidencial: "No me arrepiento, no es ninguna falta ética"

En entrevista para Exitosa, el congresista de la Bancada Socialista, Jaime Quito, se pronunció respecto a la eventual sanción que recibiría por haber protestado durante el mensaje presidencial de Dina Boluarte por Fiestas Patrias. Según precisó, no ha cometido "ninguna falta ética".

Durante diálogo con Katyusca Torres Aybar para Hablemos Claro, el parlamentario fue enfático al señalar que no se arrepiente de haber tenido dicha actuación durante el discurso de la mandataria Boluarte frente al Congreso de la República. Además, añadió que lo volvería a hacer.

"Yo no me arrepiento en lo absoluto, considero más bien que ha sido un chispazo de dignidad dentro del Congreso. Hay una posibilidad (de que sea sancionado) porque ellos tienen la mayoría del Congreso y puede ocurrir cualquier cosa, a pesar de que en el reglamento está clarísimo que eso no es ninguna falta ética, a pesar de que no se ha cometido absolutamente nada", dijo a nuestro medio.