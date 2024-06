Rafael López Aliaga no descarta una posible candidatura presidencial: "Lo pensaría"

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, puso en duda su candidatura presidencial y apuntó que se encuentra en la busca de personas que asuman "un rol frente a la patria".

En declaraciones a la prensa, el burgomaestre precisó que pensaría en postularse con Renovación Popular solo si observa que no hay voluntad política para asumir dicho rol.

"Si viera que no hay voluntad política de nadie para asumir este rol, ya lo pensaría, pero es muy prematuro. Estoy buscando gente que asuma un rol frente a la patria y que no se corra", expresó.

Asimismo, López Aliaga indicó que ha comenzado a ha comenzado a convocar a posibles candidatos para las próximas elecciones, y no descartó la posibilidad de una alianza con el empresario Carlos Añaños, del partido Perú Moderno.

Si, estamos conversando (con Carlos Añaños) Me encantaría que él participe activamente de la política peruano y que el defina que desea hacer. Si desea ser presidente, vicepresidente o senador. Todavía no me ha expresado esa posición. Reiteré la invitación de Renovación Popular de tener una sola lista. No hemos hablado de candidaturas, pero si estamos conversando con él", agregó.