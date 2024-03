Rolex de Dina Boluarte: Los cuatro escenarios de la presidenta para demostrar cómo obtuvo el costoso reloj

En entrevista con Exitosa, el tributarista José Verona planteó los cuatro escenarios que tiene la presidenta de la República, Dina Boluarte, para demostrar como obtuvo el costoso reloj Rolex

De acuerdo al especialista, si la mandataria compró el Rolex en Perú el concesionario que lo vendió está en la obligación de emitir una boleta de venta con el DNI y el nombre de ella, caso contrario, "para el Perú no lo compró".

Asimismo, Verona indicó que, en caso el reloj fue adquirido en el extranjero, debió ser declarado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez al ser un bien de un valor mayor de $1000. Si no tiene el Documento Único Administrativo (DUA) de importación, quiere decir que el Rolex no pasó por el aeropuerto y si lo pasaste, cometiste el presunto delito de contrabando.

Con respecto a una posible donación, el tributarista indicó que cuando a persona le donan un bien por un monto mayor de 3 mil soles, este tiene que hacerlo con contrato con firma legalizada y protocolarizado por un notario.

Cabe mencionar que, la sanción por no tener dicho contrato con firma legalizada es la nulidad de la donación, por lo que, calificaría como incremento patrimonial no identificado.

