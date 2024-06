Rómulo Mucho sobre presunto audio del ministro del Interior contra periodista: "Debe pedir disculpas"

El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, aseguró que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, debería disculparse por el presunto audio donde arremetería contra un periodista.

En declaraciones para Canal N, el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) indicó que los ministros son evaluados constantemente por la prensa y la ciudadanía. También, sostuvo que ninguna persona está exenta de cometer un error.

Por otro lado, Rómulo Mucho minimizó las críticas a los megaoperativos 'Amanecer Seguro' y aseguró que observan resultados positivos en los esfuerzos para mitigar la delincuencia,

En entrevista con Exitosa, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, negó la autenticidad de un audio difundido contra el periodista Marcos Sifuentes y aseguró que tomará las "acciones correspondientes" del caso.

En diálogo con Karina Novoa, en el programa Informamos y Opinamos, el titular del Mininter rechazó la autoría de un audio difundido en el noticiero La Encerrona donde presuntamente se le escucharía pidiéndole a un colega -a quien se refiere como "doctor"- que "calle al hu**** de La Encerrona".

"Ese audio no me pertenece, ese contenido jamás lo he referido y esa conversación no me es atribuible. Así que tomaré las acciones pertinentes", expresó tajantemente el funcionario.