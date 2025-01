Rospigliosi critica a Fiscalía por denuncia constitucional contra 7 congresistas: Deberían perseguir a los delincuentes

El congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, expresó su rechazo a la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía contra siete parlamentarios, acusados del presunto delito de peculado.

Durante una entrevista con Exitosa, el legislador cuestionó las prioridades de la Fiscalía, señalando que debería enfocarse en combatir la delincuencia en lugar de involucrarse en este tipo de investigaciones.

La Fiscalía presentó una denuncia constitucional contra siete legisladores por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos.

Esta acción ha generado una serie de reacciones en el ámbito político, en especial dentro de las filas de Fuerza Popular, partido al que pertenece Fernando Rospigliosi.

"El caso de Rosángela me parece el colmo y una ridiculez de la acusación porque están acusando a un grupo de congresistas por haber viajado a Trujillo con pasajes del Congreso, pero Rosángela mediante un comunicado dijo que no viajó, esto es realmente insólito", aseguró Fernando.

El legislador no solo defendió a los congresistas señalados, sino que también destacó que estos casos podrían estar motivados por intereses políticos, y afirmó que dichas acusaciones son ridículos e insólitos.

Rospigliosi insistió en que el Ministerio Público debería priorizar la lucha contra la criminalidad y el narcotráfico, que, según su opinión, son los problemas más urgentes que enfrenta el país.

"La acusan de un supuesto delito que no cometió, pero después dicen que no lo viajó, ya veremos lo que dicen los congresistas, que yo sepa no tiene pareja en Trujillo no conozco el caso, solo espero que dirán los congresistas al respecto", aclaró Fernando Rospigliosi.