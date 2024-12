Ministro Pérez Reyes justifica pase a retiro de Harvey Colchado: "Mininter tiene procedimientos establecidos"

La mañana de este lunes 16 de diciembre, el ambiente político nacional se remeció luego de conocer que el Coronel PNP Harvey Colchado fue pasado al retiro por la Policía Nacional del Perú. De inmediato, diversos personajes señalaron que esta decisión fue tomada como represalia luego que este encabezara al allanamiento a la casa de Dina Boluarte.

Sin embargo, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, se pronunció sobre el tema y lo justificó al asegurar que el Ministerio del Interior ha cumplido su procedimiento de manera estricta.

El titular del MTC descartó cualquier posibilidad de que Harvey Colchado haya sido pasado al retiro a modo de 'venganza' por las investigaciones contra Dina Boluarte y el propio Nicanor Boluarte.

"El Ministerio del Interior tiene un procedimiento establecido tanto para los ascensos en la Policía Nacional, así como para los que pasan al retiro. Yo creo que está en el marco del proceso y si alguien no está de acuerdo con ello tiene las vías administrativas para interponer un recurso, pero el Mininter está trabajando en el marco de sus competencias. Aquí no hay ninguna represalia, es solo el procedimiento establecido y no da espacio a represalias", indicó.