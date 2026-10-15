Comisión de Constitución suspende sesión en medio de crisis por conducción del debate sobre facultades legislativas

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado suspendió para las 5:00 p. m. de hoy, jueves 15 de octubre, la sesión donde se previsto debatir y aprobar el predictamen del texto de facultades legislativas en favor del Poder Ejecutivo.

Como se recuerda, la audiencia empezó a las 11:00 a. m; no obstante, se desarrolló en medio de serios cuestionamientos por parte de la oposición al titular del grupo de trabajo, Carlos Mesía (Fuerza Popular), acusándolo de desconocer el reglamento de la Cámara Alta.

Crisis no se detiene la Comisión de Constitución

La controversia en la conducción de la audiencia comenzó luego de la votación que tuvo una cuestión previa presentada por la senadora Patricia Iturregui (Partido del Buen Gobierno) para que debata la correcta interpretación de los límites que tiene el Senado sobre el texto sustitutorio aprobado en la Cámara de Diputados.

La votación obtuvo seis votos a favor y cinco en contra; sin embargo, Mesía lo dio por rechazado, lo que provocó una serie de reclamos de los integrantes de las bancadas de oposición, quienes cuestionaron su interpretación del resultado.

Como se recuerda, la Comisión aprobó incluir nuevas materias a las facultades legislativas, que en un principio, estarían a disposición del Gobierno por 90 días. Con referente a la lucha contra la delincuencia, se incorpora en el texto el ingreso de las Fuerzas Armadas a los penales, el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), así como modificar el Decreto Legislativo 1095, a fin de precisar los criterios objetivos y concurrentes por los cuales una organización criminal puede ser calificada como grupo hostil.

En ese sentido, también proponen modificar la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, con la finalidad de establecer criterios objetivos para calificar e inscribir en un registro a las organizaciones criminales que, para lograr sus fines, empleen de forma sistemática métodos de violencia propios del terrorismo.

Nuevas materias incorporadas

Con referente al sector agrícola, se propone facilitar el acceso a créditos, garantías, seguros y otros instrumentos de financiamiento; además, de los productores agrarios a los mercados. Asimismo, establecer asistencia técnica y subvenciones para fortalecer las capacidades organizativas, productivas y comerciales de las mujeres rurales e indígenas; y de la transferencia tecnológica e innovación, a través de la extensión, asistencia técnica, mecanización y tecnificación agraria.

Otros de las materias consideradas son, establecer medidas de simplificación administrativa vinculadas exclusivamente a la ejecución de proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura y sus proyectos complementarios e impulsar la inversión pública regional y local con participación del sector privado.

Además, se plantea la exoneración de requisitos a familias damnificadas con viviendas colapsadas o inhabitables, con la finalidad de que al programa del Bono Familiar Habitacional (BFH) y medidas para asegurar el acceso universal al agua potable.

El nuevo texto en mención se mantiene a la deriva, mientras la población exige acciones inmediatas frente al descontrol de la delincuencia y la amenaza latente del fenómeno El Niño.