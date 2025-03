Santiváñez se molesta y confronta en vivo a periodista al ser cuestionado por falta de plan: "No sabe usted"

La crisis en el gobierno peruano y en especial, en la cartera del Interior, ha llegado a un punto crítico. Los constantes enfrentamientos entre el Ejecutivo, la Fiscalía y otros actores más, han denotado una situación de degradación en el debate público. Ello fue reflejado en una reciente discusión que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, mantuvo con una reportera.

En tempranas horas de la mañana, cuando un grupo numeroso de periodistas se encontraban fuera de la casa del ministro Juan José Santiváñez, cuando esta fue allanada, iniciaron con los cuestionamientos.

Pese a que en un principio el alto funcionario mantuvo una posición paciente, era notorio que su postura se sometía cada vez más sobre las cuerdas inquisidoras de la prensa. Asimismo, las palabras del ministro fueron una repetición en conjunto de las mismas que ha mantenido durante su ejercicio en el poder.

Este acusó al Ministerio del Interior y al resto del sistema de justicia de no hacer su trabajo. Acusó a Fiscalía de haber montado un show, insistió que, pese a los recientes atentados contra la seguridad pública, la Policía está teniendo resultados. Aseguró además que presentarán todos estos alcances en su defensa frente a las cuatro mociones de censura en su contra.

Ante las distintas preguntas, entreveradas por la bulla, se oía: " ministro, ¿Va a renunciar? ", varias veces. Sin embargo, este cuestionamiento no lo hizo enojar tanto como otra pregunta, una referida al plan que tiene la policía para hacer frente a los hechos delictivos. La voz femenina de una reportera interrumpió una respuesta que estaba dando el ministro respecto a los planes.