"Son alegatos para la delincuencia": Ruth Luque critica observaciones del Ejecutivo a ley de detención preliminar

El gobierno de Dina Boluarte continúa siendo duramente criticado por observar a última hora la ley que buscaba restituir la prisión preliminar sin necesidad de flagrancia. Por ello, Exitosa conversó con la congresista Ruth Luque quien no se quedó atrás y también arremetió contra la mandataria.

Según la parlamentaria de Nuevo Perú, la presidenta de la República, que se encuentra por Suiza en un viaje diplomático, estaría beneficiando directamente a la delincuencia ya que busca cambiar los lineamientos establecidos para imponer esta medida judicial.

Ruth Luque aseguró que las observaciones presentadas por el Ejecutivo no solo benefician a los malhechores, sino que también eleva los requisitos para que el Poder Judicial otorgue esa pena.

Por ejemplo, la parlamentaria mencionó que los jueces deben ser diferentes en la prisión preliminar y en la prisión preventiva. Además, los argumentos utilizados en el primero, no podrían ser utilizados en el segundo, según indican estas observaciones.

"Las observaciones del Ejecutivo, para mí, son un reflejo de un alegato propio para la delincuencia. Por lo que está pretendiendo el gobierno de Dina Boluarte es que se eleve el estándar de la detención preliminar. Quiere que sea solo para delitos graves, para delitos que otorgan más de 8 años de cárcel. Además, quiere que el juez que dicta la detención preliminar, no sea el mismo juez de la prisión preventiva y no quiere que el juez que use los argumentos en la detención preliminar, no use los mismos argumentos para la prisión preventiva", indicó.