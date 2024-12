Susel Paredes advierte que la pena de muerte en el Perú afectaría a la gente "pobre" en las cárceles

La congresista Susel Paredes se refirió a la propuesta de la presidenta Dina Boluarte, quien puso a debate la aplicación de la pena capital en el Perú. Para la legisladora, esta propuesta no es tan sencilla como la mandataria lo plantea, además de que podría, según sus palabras, afectar principalmente a la gente "pobre" que está en las cárceles.

En declaraciones para Canal N, Paredes indicó que este polémico asunto reflejaría la "ignorancia" de la jefa de Estado. Según la parlamentaria de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, se debe hacer un procedimiento previo, el cual incluso debería ser presentado por la mandataria. No obstante, alertó sobre posibles consecuencias que implicaría la medida.

En palabras de Paredes Piqué, si la máxima pena se aplica en nuestro país, quienes no cuenten con los recursos para defenderse correctamente, serían los principales sentenciados. A su vez, advirtió que la norma podría malinterpretarse, y que incluso personas inocentes podrían ser condenadas.

"¿A quiénes van a matar? Yo te digo, a los que no tengan para pagar una coima, y a quienes no tengan plata para pagar una buena defensa legal. Y puede prestarse para los odios que hayan entre la gente, donde yo te denuncio por violador, o por sicario, y al final no eres. Y como no tienes plata para defenderte y para coimear, te van a matar", enfatizó.

#EnVivo Congresista Susel Paredes: "La presidenta es una mujer ignorante, ella cree que dice pena de muerte, se vota y ya está. No, hay que hacer un procedimiento. No sé cómo hay gente que habla de Dios y no entiende que hay un mandamiento que es no matar, esas son las... pic.twitter.com/uKjb5t3gpz

En esa línea, la congresista dejó en claro su discrepancia con personas, entre ellas del ente político, que vienen promoviendo esta iniciativa. Para ella, hay quienes mantienen un discurso basado en la fe y el respeto a la vida, pero que en la práctica, y sobre todo en este caso, estarían haciendo todo lo contrario.

"Yo no sé como hay gente que habla de Dios, que habla de la paz, del ser humano, y no entiende que hay un mandamiento que es 'no matar'. No entiendo, esas son las incoherencias de la gente que no cree en la libertad, que no cree en las decisiones de la persona y que no respeta a la gente", puntualizó.