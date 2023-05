Víctor Andrés García Belaúnde: Sigue siendo necesario el adelanto de elecciones

En entrevista de Exitosa, el excongresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, señaló que el adelanto de elecciones sigue siendo necesario en el Perú tras los índices de desaprobación que ostenta la representación nacional.

Durante el diálogo con Karina Novoa para Informamos y Opinamos, el exparlamentario apuntó que el país no resistirá con un Legislativo que tiene "menos del 10 % de aprobación popular".

En el marco de las investigaciones por corrupción hacia los legisladores, García Belaunde puntualizó que este es el "peor Congreso de la historia", si toma en cuenta a todas las representaciones nacionales que conoció y formó parte.

En ese sentido, el exintegrante de la bancada acciopopulista mencionó que se puede perdonar "errores" por falta de conocimiento o ignorancia, pero no aquellos con lazos de corrupción.

"Es el peor Congreso de la República de los que conozco y de los que yo he estado, en los cinco que yo he estado, este es el peor porque son solidarios con la corrupción. Tú puedes cometer errores, puedes ser ignorante, no puedes saber las cosas, pero no la corrupción", añadió en su intervención.